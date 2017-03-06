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HDP'Lİ MİLLETVEKİLİ ADLİYEDE GÖZALTINA ALINDI

HDP'li milletvekili adliyede gözaltına alındı

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Tunceli adliyesinde gözaltına alındı.

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HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, görevden alınan ve tutuklu yargılanan Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul'un duruşmasını izlemek üzere gittiği Tunceli Adliyesi'nde gözaltına alındı. Önlü'nün Adliyedeki ifadesinin alınmasına başlandı.

Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında mahkemeye zorla getirilme kararı bulunan HDP'li Alican Önlü, bugün saat 10.00 sıralarında Tunceli Adliyesi'nde bulunan görevden alınan Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul'un Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasını izledikten sonra, duruşma salonu çıkışında yanına giden polisler, "Hakkınızda ağır ceza mahkemesince verilen mahkemeye zorla getirilme kararı var. Lütfen Ağır Ceza Mahkemesi'ne gidelim ve hakim karşısına çıkın" diyerek kararı kendisine tebliğ etti. Alican Önlü de polis tarafından Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na götürüldü. HDP'li Önlü'nün adliyede ifadesinin alınmasına devam ediliyor.

DHA
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