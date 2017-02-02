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HDP'Lİ MİLLETVEKİLİ İÇİN ZORLA GETİRİLME KARARI

HDP'li milletvekili için zorla getirilme kararı

HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca hakkında, zorla getirilme kararı çıkarıldı.

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HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknas Uca hakkında, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya katılmadığı gerekçesiyle, zorla getirilme kararı verildi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknaz Uca hakkında çeşitli tarihlerde katıldığı 6 ayrı basın açıklaması, yürüyüş ve yaptığı konuşma nedeniyle "Terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle açılan davaya başlandı. Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, sanık Feleknas Uca katılmazken, avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz hakkı alan Uca'nın avukatı Mehmet Emin Aktar, müvekkilinin yasama dokunulmazlığı olan bir milletvekili olduğunu, dokunulmazlığının anayasaya aykırı bir şekilde kaldırıldığını, parlamento çoğunluğunun anayasada tanınmamış bir yetkili kullanarak, anayasal bir hükmü askıya almak suretiyle, anayasayı ihlal ettiğini iddia etti. Müvekkilinin dokunulmazlığının usulüne uygun kaldırılmamısı nedeniyle hakkındaki yargılamanın durdurulmasını isteyen Aktar, "Müvekkilimiz rahatsız olduğu için duruşmaya gelemedi. Bir sonra celse hazır edeceğiz" dedi.

Daha sonra ara kararlarını açıklayan mahkeme, sanık avukatının yargılamanın durdurulması talebini reddetti. Sanık Feleknas Uca'nın mahkemeye zorla getirilmesi için yazı yazılmasına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

DHA
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