HDP'li milletvekiline beraat kararı !

HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan açılan davanın 2'nci duruşması yapıldı. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada Erdoğmuş'un beraatına karar verildi. Erdoğmuş hakkında 5 yıla kadar hapis isteniyordu.