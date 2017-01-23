HDP'li milletvekiline beraat kararı !

HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan açılan davanın 2'nci duruşması yapıldı. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmada Erdoğmuş'un beraatına karar verildi. Erdoğmuş hakkında 5 yıla kadar hapis isteniyordu.
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