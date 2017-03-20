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HDP'Lİ MİLLETVEKİLİNE NEVRUZ KUTLAMASINDA GÖZALTI

HDP'li milletvekiline nevruz kutlamasında gözaltı

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, Nevruz programı için geldiği Doğubayazıt'ta gözaltına alındı.

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HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir terör örgütünü övmek, suç işlenmesine teşvik etmek ve terörist cenazelerine katılmak suçlamasıyla, katıldığı Nevruz programı sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Doğubayazıt ilçesinde gözaltına alınan Taşdemir, ifadesi alınmak üzere Ağrı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İHA
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