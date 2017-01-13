HDP'li Nursel Aydoğan'a 4 yıl 8 ay hapis

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, HDP Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan hakkında açılan davanın karar duruşması yapıldı. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada Aydoğan'a "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" iddiasıyla 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası verildi.
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