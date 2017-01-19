HDP'Lİ VE AK PARTİLİ KADIN VEKİLLER BİRBİRİNE GİRDİ

HDP'li ve AK Partili kadın vekiller birbirine girdi

TBMM Genel Kurulu'nda ikinci tur görüşmeleri yapılırken HDP'li ve AK Partili kadın vekiller birbirine girdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

TBMM bugün ilginç bir eyleme sahne oldu. Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu’nda anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri yapılırken, kendisini Meclis kürsüsünde mikrofona kelepçeledi.

5880f6f967b0a92e545b3584.jpg

Hürriyet'ten Aysel Alp ve Selahattin Sönmez'in haberine göre Nazlıaka'nın protestosunun uzun bir süre devam etmesinin ardından AK Partili kadınmilletvekilleri kürsüye gelerek Nazlıaka'nın etrafını sardı. Bu sırada tartışma büyüdü ve arbede yaşanmaya başladı. Çıkan arbededen dolayı Nazlıaka'nın kolundan yaralandığı öğrenildi.

5880f6f267b0a92e545b357e.jpg

CHP'Lİ PAVEY YERE DÜŞTÜ

Arbedenin büyümesinin ardından HDP’li kadın milletvekilleri ile AK Partili kadın milletvekilleri birbirine girdi.

Bu sırada CHP'li Şafak Pavey yere düştü. Aylin Nazlıaka muhalefet kulisine çıkarıldı. 

5880fa3067b0a92e545b35ad.jpg

CHP'li milletvekillerinin desteğiyle sakinleşmeye çalışan Nazlıaka, 'Acı olan bana müdahale edenler AK Partili kadın vekillerdi. Oysa Cumhuriyetten önce biz kadınlar yok sayılıyorduk, oy bile veremiyorduk. Onların da bizlerin de Meclis'te olmasını sağlayan Cumhuriyet rejimini değiştirmeye çalışıyorlar. Saçlarımı çektiler, Şafak Hanım yere düştü. Ben orada özellikle MHP'li seçmene mesaj vermek, dikkatlerini çekmek için bu eylemi yaptım.' dedi.

Şafak Pavey de daha sonra Aylin Nazlıaka'nın yanına geldi. 

5880fa9d67b0a92e545b35d3.jpg

CHP'Lİ PAVEY: GÖZLERİ DÖNMÜŞ GİBİ SALDIRDILAR

Yere düşen CHP'li Şafak Pavey ise şu açıklamayı yaptı:

Gözleri dönmüş şekilde hepimize saldırdılar. Bu saldırı Anayasa geçtikten sonra bizlere yapacaklarının ayak izlerini gösteriyor. Ben kürsünün oradaydım. AK Parti Antalya milletvekili Gökçen Özdoğan Enç önce vurmak istedi. Araya HDP vekili Burcu Çelik Özkan girdi. Onun saçlarını çektiler. Enç, beni itti, yere düştüm. Diğer vekili saçından sürüklediler. Gözleri dönmüş gibi hepimize saldırdılar. Zaten görüntülerde de bunları göreceksiniz.

5880fd3918c7731bdc507b18.jpg

GENEL KURULA ARA VERİLDİ

Öte yandan genel kurula ara verildi ve gazeteciler de salondan çıkarıldı.

Hürriyet
1065
"Hayır" sonrası sürpriz ziyaret"Hayır" sonrası sürpriz ziyaret
YAŞ'ı sunan kurmay albay kendini böyle ele verdi !YAŞ'ı sunan kurmay albay kendini böyle ele verdi !
Satın aldığı evdeki kasadan 5 tabanca çıktıSatın aldığı evdeki kasadan 5 tabanca çıktı
İşte FETÖ elebaşının yeni ini !İşte FETÖ elebaşının yeni ini !
İtalya'yı depremin ardından çığ vurduİtalya'yı depremin ardından çığ vurdu
Üniversitede iskele çöktü: 1 işçi enkaz altındaÜniversitede iskele çöktü: 1 işçi enkaz altında
DEAŞ 1 yılda topraklarının dörtte birini kaybettiDEAŞ 1 yılda topraklarının dörtte birini kaybetti
Suriye sınırında mühimmat yakalandıSuriye sınırında mühimmat yakalandı
Eski Beytüşşebap Kaymakamı'nın eşi de 'FETÖ'den gözaltına alındıEski Beytüşşebap Kaymakamı'nın eşi de 'FETÖ'den gözaltına alındı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS