HDP'li ve AK Partili kadın vekiller birbirine girdi

TBMM bugün ilginç bir eyleme sahne oldu. Ankara Bağımsız Milletvekili Aylin Nazlıaka, TBMM Genel Kurulu’nda anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmeleri yapılırken, kendisini Meclis kürsüsünde mikrofona kelepçeledi.

Hürriyet'ten Aysel Alp ve Selahattin Sönmez'in haberine göre Nazlıaka'nın protestosunun uzun bir süre devam etmesinin ardından AK Partili kadınmilletvekilleri kürsüye gelerek Nazlıaka'nın etrafını sardı. Bu sırada tartışma büyüdü ve arbede yaşanmaya başladı. Çıkan arbededen dolayı Nazlıaka'nın kolundan yaralandığı öğrenildi.

CHP'Lİ PAVEY YERE DÜŞTÜ

Arbedenin büyümesinin ardından HDP’li kadın milletvekilleri ile AK Partili kadın milletvekilleri birbirine girdi.

Bu sırada CHP'li Şafak Pavey yere düştü. Aylin Nazlıaka muhalefet kulisine çıkarıldı.

CHP'li milletvekillerinin desteğiyle sakinleşmeye çalışan Nazlıaka, 'Acı olan bana müdahale edenler AK Partili kadın vekillerdi. Oysa Cumhuriyetten önce biz kadınlar yok sayılıyorduk, oy bile veremiyorduk. Onların da bizlerin de Meclis'te olmasını sağlayan Cumhuriyet rejimini değiştirmeye çalışıyorlar. Saçlarımı çektiler, Şafak Hanım yere düştü. Ben orada özellikle MHP'li seçmene mesaj vermek, dikkatlerini çekmek için bu eylemi yaptım.' dedi.

Şafak Pavey de daha sonra Aylin Nazlıaka'nın yanına geldi.

CHP'Lİ PAVEY: GÖZLERİ DÖNMÜŞ GİBİ SALDIRDILAR

Yere düşen CHP'li Şafak Pavey ise şu açıklamayı yaptı:

Gözleri dönmüş şekilde hepimize saldırdılar. Bu saldırı Anayasa geçtikten sonra bizlere yapacaklarının ayak izlerini gösteriyor. Ben kürsünün oradaydım. AK Parti Antalya milletvekili Gökçen Özdoğan Enç önce vurmak istedi. Araya HDP vekili Burcu Çelik Özkan girdi. Onun saçlarını çektiler. Enç, beni itti, yere düştüm. Diğer vekili saçından sürüklediler. Gözleri dönmüş gibi hepimize saldırdılar. Zaten görüntülerde de bunları göreceksiniz.

GENEL KURULA ARA VERİLDİ

Öte yandan genel kurula ara verildi ve gazeteciler de salondan çıkarıldı.