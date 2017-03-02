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HDP'Lİ VEKİL ADAYINA HAPİS CEZASI

HDP'li vekil adayına hapis cezası

İzmir'de 7 Haziran öncesi terör örgütü progandası yaptığı iddiasıyla yargılanan HDP'nin İzmir Milletvekili adayı Pınar Aydınlar ile eski HDP'li üye Hacay Yılmaz 2'şer yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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İzmir'de, 7 Haziran seçimleri öncesinde HDP seçim bürosu önünde yaptıkları konuşmalar nedeniyle "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan o dönem HDP'nin İzmir Milletvekili adayı olan Pınar Aydınlar ile eski HDP İl Yönetim Kurulu Üyesi Hacay Yılmaz ikişer yıl 1 ay hapis cezasına çaptırıldı.

HDP'nin İzmir Milletvekili adayı olan Pınar Aydınlar ile eski HDP İl yönetim kurulu üyesi Hacay Yılmaz'ın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılandığı dava, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. 7'inci duruşmaya, tutuksuz sanıklar Pınar Aydınlar, Hacay Yılmaz ve Murat E. katılmazken, sanık Hacay Yımaz'ın Avukatı Fatma Demirel, Pınar Aydınlar'ın Avukatı Şerfe Çelik katıldı. Sanık Pınar Aydınlar'ın avukatı Şerfe Çelik, daha önce müvekkilinin aleyhinde toplanan görüntü ve kayıtların usulüne uygun olarak toplanmamış deliller olduğunu ve bu hususta bu delillerin dosyadan çıkartılmasını talep ettiklerini belirterek, "Taleplerimiz ret edildi. Daha bir kaç gün önce İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve arkadaşları hakkında yapılan duruşmada verilen kararda sanıklar hakkında toplanan delillerin usul ve yasaya uygun bulunmadığı ve kararda delil olarak değerlendirilemeyeceği belirtilerek haklarında beraat kararı verilmiştir. Burada da açıkça yasalara aykırı deliller vardır. Yine bu delillerin dosyadan çıkarılmasından ve sanıkların beraat etmesini talep ediyoruz" dedi

Yılmaz ve Aydınlara ceza

Mahkeme heyeti dosyanın incelendiğini, araştırılacak başka bir hususun kalmadığını belirterek yargılamanın bittiğini söyledi. Açıklanan kararda, sanıklardan Murat E.'nin söylediği şarkıda suç unsuru oluşmadığından beraatına karar verilirken, o dönem HDP'nin İzmir Milletvekili adayı olan Pınar Aydınlar, eski HDP İl Yönetim Kurulu Üyesi Hacay Yılmaz'ın "terör örgütünün propagandasını yapmak" suçundan her ikisine de ikişer yıl birer ay hapis cezası verildi.

Olayın geçmişi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 7 Haziran 2015 Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde Buca ilçesinde HDP'nin seçim irtibat bürosunun açılışında yaptıkları konuşmalar nedeniyle, o dönem HDP'nin İzmir Milletvekili adayı olan Pınar Aydınlar ve eski HDP İl Yönetim Kurulu Üyesi Hacay Yılmaz, seslendirdiği şarkılar nedeniyle ise Murat E. hakkında "suçu ve suçluyu övmek, terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla iddianame hazırlanmış, iddianame mahkemece kabul edilerek dava açılmıştı.

İHA
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