HDP'Lİ VEKİL ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI

HDP'li vekil Ankara'da gözaltına alındı

HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran Ankara'da gözaltına alındı.

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Ankara'da HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran gözaltına alındı. Başaran, başkentte Eğitim-Sen'in misafirhanesinde kalıyordu.

TERÖRİST CENAZESİNE KATILMIŞTI

Öte yandan Ayşe Acar Başaran, geçtiğimiz günlerde Tunceli'de diğer HDP Milletvekilleri Alican Önlü, Berdan Öztürk ve Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul ile birlikte terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristin cenazesine katılmıştı.

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11 HDP'Lİ VEKİL TUTUKLU

Bu zamana kadar gözaltına alınan aralarında HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş'ın da olduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Tutuklanan vekiller arasında yer alan HDP Şırnak milletvekili Leyla Birlik geçtiğimiz hafta tahliye edilmişti. Şu anda tutuklu bulunan HDP'li milletvekili sayısı 11.

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