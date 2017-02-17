HDP'li vekil Ferhat Encü tutuklandı

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, 2 gün önce tahliye olmasının ardından bugün Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Encü hakkında, tahliyesine yapılan itiraz üzerine yakalama kararı verildiği belirtildi.

Şırnak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle 4 Kasım 2016 tarihinden beri iki ayrı davadan tutuklu yargılanan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü için Diyarbakır ve Şırnak'taki mahkemeler tahliye kararı verdi. Fethat Encü, 15 Şubat çarşamba günü Kocaeli Kandıra Cezaevi'nden tahliye edildi.

Tahliyesinden iki gün sonra bu sabah İstanbul'dan uçakla memleketi Şırnak'a gelen Ferhat Encü, Şerefattin Elçi Havalimanı'nda polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işleminin Encü'nün tahliye edilmesine savcılığın yaptığı itirazıyla hakkında verilen yakalama kararı üzerine yapıldığı belirtildi.

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