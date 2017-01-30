HDP'Lİ VEKİLLER HAKKINDA YAKALAMA KARARI

HDP'li vekiller hakkında yakalama kararı

Haklarındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan, HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Bilgen ile Adana Milletvekili Beştaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Haklarındaki terör soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan, HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen ile Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, milletvekilleri Bilgen ve Beştaş'ın "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanma talebiyle çıkarıldıkları mahkemece ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılması kararına itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Bilgen ve Beştaş hakkında tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı verdi.

AA
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