  • Mehdi Eker'den bomba referandum tahmini
  • Kandilli'den olası Marmara depremi için flaş açıklama
  • 1.5 milyon emekliye fark müjdesi
  • 1 milyon TL ödülle aranan hain öldürüldü
  • Bahçeli'den Sinan Oğan saldırısıyla ilgili şok yorum

HDP'Lİ YÜKSEKDAĞ VE 2 VEKİL İÇİN FLAŞ GELİŞME

HDP'li Yüksekdağ ve 2 vekil için flaş gelişme

Van'da yaptıkları konuşmalar nedeniyle HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile Van milletvekilleri Adem Geveri ve Bedia Özgökçe Ertan hakkında fezleke hazırlandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekelerde, milletvekilliği düşürülen Yüksekdağ'ın, Van'da katıldığı televizyon programlarında yaptığı açıklamalarda, "Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak, "Cumhurbaşkanına hakaret", Van milletvekilleri Geveri ve Ertan'ın da katıldıkları izinsiz gösteri nedeniyle "Kanuna aykırı toplantı, gösteri ve yürüyüş düzenleme, yönetme ve bunların hareketlerine katılmak" suçlarını işledikleri belirtildi.

Anayasa'nın 83. maddesine istinaden milletvekilleri Ertan ve Geveri'nin dokunulmazlıklarının kaldırılması talebinde bulunulan fezlekeler, TBMM Başkanlığına sunulmak üzere Adalet Bakanlığına gönderildi.

Ertan ve Geveri'nin halen milletvekili olmaları nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 83. maddesi gereğince yasama dokunulmazlığına sahip oldukları kaydedilen fezlekelerde, belirtilen suçlardan dolayı haklarında soruşturma yapılabilmesinin TBMM Başkanlığı tarafından yasama dokunulmazlığının kaldırılması şartına bağlı olduğuna, bu nedenle de fezlekelerin ekleriyle gönderildiğine yer verildi.

Kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen Yüksekdağ hakkındaki fezlekeler de "Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılamak, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarıyla ilgili soruşturma ve kovuşturma yapılmasının Adalet Bakanlığının iznine tabi olduğu gerekçesiyle Adalet Bakanlığına gönderildi.

Adalet Bakanlığının izin vermesiyle Yüksekdağ hakkında kovuşturma başlatılabilecek.

 Dokunulmazlıklar 20 Mayıs'tan önceki suçlar için kaldırılmıştı

Haklarında dosya bulunan milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasının yolunu açan Anayasa değişikliği, 20 Mayıs 2016'da TBMM'de 367 oyla kabul edilmişti.

Anayasa değişikliğinde, teklifin TBMM'de kabul edildiği tarihte, soruşturmaya veya kovuşturma izni vermeye yetkili mercilerden, cumhuriyet başsavcılıklarından ve mahkemelerden Adalet Bakanlığına, Başbakanlığa, TBMM Başkanlığına veya Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon Başkanlığına intikal etmiş, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları bulunan milletvekilleri hakkında, bu dosyalar bakımından, Anayasa'nın yasama dokunulmazlığını düzenleyen 83. maddesinin, "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclis'in kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz." hükmünün uygulanmayacağına yer verilmişti.

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 gün içinde Anayasa ve Adalet Karma Komisyon Başkanlığında, TBMM Başkanlığında, Başbakanlıkta ve Adalet Bakanlığında bulunan yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemi hakkındaki dosyalar, illerin cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilmişti.

527
-
Türkiye suyu kesti PYD'yi karanlığa gömdü !Türkiye suyu kesti PYD'yi karanlığa gömdü !
Törene damga vurdu !Törene damga vurdu !
Gülen'in akrabası hakim karşısındaGülen'in akrabası hakim karşısında
THY'nin bu reklamı Almanları çıldırttı !THY'nin bu reklamı Almanları çıldırttı !
Vatan Caddesi'nde hareketli anlarVatan Caddesi'nde hareketli anlar
AK Parti ve MHP'nin ortaklığında yeni gelişmeAK Parti ve MHP'nin ortaklığında yeni gelişme
Dayakçı marketçi gözaltına alındıDayakçı marketçi gözaltına alındı
Trump işin peşini bırakmıyor! Yine vize yasağı getirdiTrump işin peşini bırakmıyor! Yine vize yasağı getirdi
a Haber spikerinden CHP'li vekile ağır sözlera Haber spikerinden CHP'li vekile ağır sözler
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS