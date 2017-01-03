HDP'Lİ ZİYA PİR GÖZALTINA ALINDI

HDP'li Ziya Pir gözaltına alındı

HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, hakkında açılan bir soruşturmada verilen "zorla getirilme" kararı üzerine gözaltına alındı.

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Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından milletvekillerinin dosyalarındaki inceleme sürüyor. 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan soruşturma başlatılan Pir, bir duruşmayı izlemek için adliye binasına geldi.

Pir, burada polis ekiplerince gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında HDP Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir'in adresine ifade vermesi için tebligat gönderilmiş, tebligata rağmen savcılığa ifade vermeye gelmeyen Pir hakkında "zorla getirme" kararı çıkartılmıştı.

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