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HEDEF BİN ÇOCUK

Hedef bin çocuk

Sarıyer Belediyesi ve Dardanel işbirliğinde organize edilen ve bin çocuğa ulaşması hedeflenen “Balık Yiyorum, Sağlıklı Büyüyorum” seminerlerinin ikincisi Tarabya Alparslan İlkokulu’nda yapıldı.

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Sarıyer Belediyesi Çevre Müdürlüğü ve Dardanel, ortaklaşa düzenlediği seminerlerle çocuklara balığı sevdirmeye devam ediyor. İlkinin Sarıyer İlkokulu’nda gerçekleştirildiği seminerinikincisine 150’ye yakın öğrenci katıldı. Seminerde öğrencilere, balık etinin faydaları ve beslenmedeki önemi hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.

 

Dardanel Pazarlama Müdürü Halit Giray ve Sarıyer Belediyesi Su Ürünleri Yüksek Mühendisi İrem Köse’nin sunumuyla gerçekleşen etkinlikle öğrenciler; balık tüketiminden balık yemenin faydalarına, zengin omega 3 içeriğiyle ton balığının büyüme ve gelişmedeki olumlu etkilerinden, hangi mevsimde hangi balığın tüketileceğine kadar birçok konu anlatıldı.

Etkinlik sonunda balık maskotuyla fotoğraflar çektiren çocuklara, Sarıyer Belediyesi ve Dardanel’in hazırlamış olduğu hediyeler verildi. Proje kapsamında 2016-2017 eğitim dönemi boyunca Sarıyer ilçe sınırlarındaki dört farklı okul ziyaret edilecek.

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