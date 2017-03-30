Hedef Türkiye’deki Instagram kullanıcıları

Antivirüs yazılım kuruluşu ESET, akıllı telefonlar üzerinden Instagram hesaplarının kimlik bilgilerini çalmayı hedefleyen 13 yeni zararlı yazılım keşfetti. 13 uygulamanın 7‘si Türkçe hazırlanmış. Dolayısıyla en çok Türk kullanıcılar hedef alınmış gibi görünüyor. ESET tarafından ‘Android / Spy.Inazigram’ olarak etiketlenen bu kötü amaçlı yazılım Google Play mağazasında yer alan 13 uygulamada tespit edildi.

Star gazetesinden Yelda Şumnulu'nun haberine göre uygulamalar, Instagram kimlik bilgilerini oltalama yoluyla ele geçirerek uzak bir sunucuya gönderiyor. 13 uygulamanın 7’si Türkçe hazırlanmış. Dolayısıyla en çok Türkiye’deki kullanıcılar hedef alınmış gibi görünüyor. Son tespitlere göre bu kötü amaçlı uygulamalar global düzeyde 1.5 milyon kullanıcı tarafından indirildi. ESET’in uyarısı üzerine sözkonusu 13 uygulamanın hepsi mağazadan kaldırıldı.

NASIL ÇALIŞIYORLAR?

Tüm uygulamalar, Instagram kimlik bilgilerini toplama ve bunları uzaktaki bir sunucuya gönderme esasına dayanan bir tekniği kullanıyordu. Kullanıcıları indirmeye yöneltmek için uygulamalar, herhangi bir Instagram hesabındaki takipçileri, beğenilmeleri ve yorumları artırmayı vaat ediyor. İlginç şekilde, ele geçirilen hesaplar gerçekten de bir süre için takipçi sayılarını artırmak için kullanıldı. Uygulamaları indiren kullanıcıların Instagram benzeri bir ekran aracılığıyla kimlik bilgilerini kullanarak giriş yapması gerekiyor. Forma girilen kimlik bilgileri saldırganların sunucusuna düz metin olarak gönderiliyor. Kimlik bilgilerini girdikten sonra, kullanıcı ‘yanlış şifre’ diye bir hata mesajıyla karşılaşıyor ve giriş yapamıyor. Hata mesajı ayrıca, kullanıcının Instagram’ın resmi web sitesini ziyaret etmesi gerektiğini ve üçüncü parti uygulamada oturum açmak için hesabın doğrulandığını gösteren bir not içeriyor.

Uygulamaları kaldırın

Sözkonusu uygulamalardan birini indirdiyseniz, simgelerinden birini yüklü uygulamalarınızın altında bulacaksınız. Ayrıca, Instagram’dan hesabınıza giriş yapmaya teşebbüs eden biri hakkında, bir uyarı görmüş olacaksınız. Instagram hesabınızın takipçi ve takip edilen sayıları artmış gibi görünebilir veya hiç göndermediğiniz yorumlara yanıt alabilirsiniz. Cihazınızı temizlemek için uygulama yöneticinizde bulunan sözkonusu uygulamaları kaldırın veya sizin için tehditleri ortadan kaldırabilecek güvenilir bir mobil güvenlik çözümü kullanın. Instagram hesabınızı güvence altına almak için Instagram şifrenizi hemen değiştirin. Aynı şifreyi birden çok platformda kullanıyorsanız bunları da değiştirin. Siber hırsızlar, çalınan kimlik bilgilerinizi kullanarak, diğer web hizmetlerine erişebilir.