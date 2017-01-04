Hedefi Bilal Erdoğan'ı gözaltına almaktı

15 Temmuz darbe girişimi ardından başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında itirafçı olan HSYK üyelerinin beyanları üzerine eski HSYK 1. Başkanı İbrahim Okur, AnkaraCumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak, ‘örgüt hakkında bilgi vermek istediğini’ söyledi. Bunun üzerine Okur, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ek ifade verdi. Okur, 9 gün süren 153 sayfalık ek ifadesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu. İfadesinde “Örgüt üyeliğini kabul etmiyorum. Ancak Fetullah Gülen cemaati ile FETÖ / PDY isimli terör örgütü hakkında bilgi vermek istiyorum. Hakkımda bu terör örgütü üyesi olduğum iddia ediliyor ise ve mahkemece bu şekilde değerlendirilse beyanlarımın etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilmesini istiyorum” diyen Okur, özetle şunları söyledi:

“17 Aralık 2013 operasyonu yapıldığında ilk olarak bize operasyonla ilgili Emniyet Müdürlüğü’nden Başbakanlık için hazırlanan ve Başbakanlık’tan da Birol Erdem’e verilen, benim de bu vasıtayla incelediğim dosyada bir kısım tutanaklar, fotoğraflar, yolsuzluk iddiasına ilişkin belgeler vardı. 18 Aralık günü Sayın Başbakan ile yaptığımız telefon görüşmesinde kendisinin anlattığı tutarlı ve somut bilgilerin ardından, yapılanın hükümete yönelik bir operasyon olduğunu anlamıştım. Şimdi anlıyorum ki o dönem yargı mensupları ile emniyet içerisindeki cemaatçiler birlikte hareket etmişler. Hatta hâkim ve savcılar emniyet mensuplarının talimatlarına göre davranmışlardır.

Bunun sebebi ise hükümete karşı bir hareket ve hükümeti devrime istekleri içinde olmalarıdır. Çünkü yaptıkları eylem ve hareketler, verdikleri mahkeme kararları, soruşturmadaki davranışları, normal olan bir hâkim ve savcının yapmayacağı şekildedir. Ben 17 - 25 Aralık soruşturmalarına ilişkin talimatın Fetullah Gülen tarafından verildiğini düşünüyorum.

18 Aralık 2013 akşamı ben Hasan Doğan’ın kriptolu telefonuyla, sayın Başbakan da Efkan Ala’nın kriptolu telefonuyla görüşme yaptık. Bu görüşmede Başbakan, Zekeriya Öz’ün Kısıklı’ya bu akşam baskın yapacağını ve Bilal Erdoğan’ı alacağı konusunda istihbarat aldıklarını söyledi. ‘Bu hususa bak’ dedi. Bu konuşmadan sonra ben Birol Erdem Bey’in odasından Turan Çolakadı’yı aradım. Çolakadı’nın memnuniyetsiz ve çaresiz bir konumda olduğunu hissettim. ‘Ne yapabilirim’ diye sorunca ‘Abi emniyete bir talimat yaz, Zekeriya Öz ve emrindeki savcıların Emniyet Müdürlüğü’ne verecekleri talimatlarda mutlak suretle kendisinin de imzasının olması gerektiğini, çift imza ile verilmeyen talimatların yerine getirilmemesi yönünde talimat yaz’ dedim. O da ‘olur bu şekilde bir talimat yazarım’ dedi.”