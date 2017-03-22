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HEDİYE VERECEĞİZ DEYİP...

Hediye vereceğiz deyip...

Muğla'nın Ula ilçesinde hediye vermeyi vaat edip kandırdıkları kişilere sözleşme ve senet imzalatıldığı iddiasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Muğla'nın Ula ilçesinde, belediyeden geldiklerini, çeşitli hediyeler vereceklerini söyleyerek kandırdıkları kişilere sözleşme ve senet imzalatarak dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen 1'i kadın 3 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ula'nın kırsal Kızılyaka, Sarayyanı, Yeşilçam ve Portakallık Mahalleleri'ne, geçen 19 Mart'ta 09 JG 374 plakalı hafif ticari araç ile giden 1'i kadın 3 kişi, iddiaya göre köylülere, "Belediyeden geliyoruz. Su arıtıcısı dağıtıyoruz. Arıtıcıyı aldığınıza dair imza atmanız gerekiyor" veya "Açılışa özel size elektrikli süpürge vereceğiz. Mağazamıza üye topluyoruz" diyerek kol saati hediye ettikten sonra, sözleşme ve senet imzalattı. Üç kişinin ayrılmasından sonra dolandıcı olabileceklerinden şüphelenen köylülerden Ahmet Akdamar, Kemal Yaylalı ve Osman Alkan ve Mustafa Tuna, Ula İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine jandarma harekete geçti. Jandarma çevre ilçelerdeki jandarma karakol komutanlıkları ile de irtibata geçti. Şüpheliler Ç.Ç. (22), F.Ö. (38), ve P.G.A. (23), olayda kullandıkları hafif ticari araç ile Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Gülağzı Mahallesi, Koçak Mevkii'nde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandamadaki ifadelerinde, Aydın'daki bir firmada çalıştıklarını söylemesi üzerine şirketin vergi ve maliye kayıtları incelendi. Şirketin sigorta kayıtlarının bulunmaması ve evrak eksikliği nedeniyle Muğla Vergi Dairesi tarafından 12 bin 700 lira vergi cezası kesildi. Olayda kullanılan 09 JG 374 plakalı araca ise jandarma trafik ekiplerince de 1300 lira para cezası kesildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA
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