HELİKOPTER DESTEKLİ HUZUR OPERASYONU

Helikopter destekli huzur operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı "Yeditepe Huzur" asayiş uygulamasına 5 bin polis katıldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 5 bin polisin katılımıyla il genelinde asayiş uygulaması yapılıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, 5 bin polisin katılımıyla il genelinde "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor.

İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan koordinesinde "Yeditepe Huzur" adıyla yürütülen uygulama, 39 ilçede akşam saatlerinde başladı.

"Sabit uygulama" ve "umuma açık yerler uygulaması" şeklinde iki aşamalı olarak yapılan denetimlere katılan polisler, aranan şahıslar, silah ve bıçak taşıyanlarla uyuşturucu satıcıları başta olmak üzere şüpheliler üzerinde çalışıyor.

Asayiş, narkotik, mali, terör, organize, kaçakçılık, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de yer aldığı 5 bin polisin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri de yapılıyor. Uygulamaya deniz polisi de katılıyor.

Trafik kontrollerinin de yapıldığı uygulamaya, polis helikopteri havadan destek veriyor.

Bu kapsamda, Kadıköy İskelesi'nde şehir hatları vapurlarını kullanan kişilerin GBT sorgulamaları yapıldı, çantaları ve valizleri kontrol edildi.

72
CHP'den erken seçim çıkışıCHP'den erken seçim çıkışı
Büyük dram ! Eşi ve kızlarını kaybeden baba konuştuBüyük dram ! Eşi ve kızlarını kaybeden baba konuştu
12 yaşındaki kızla zorla ilişkiye girdiler12 yaşındaki kızla zorla ilişkiye girdiler
Meclis'teki kürsü mikrofonu kaybolduMeclis'teki kürsü mikrofonu kayboldu
Diriliş Ertuğrul'a sürpriz isimDiriliş Ertuğrul'a sürpriz isim
Digitürk tüm maçları ücretsiz yaptıDigitürk tüm maçları ücretsiz yaptı
ABD suvanma bakanı adayı: 2. Dünya Savaşı'ndan beri...ABD suvanma bakanı adayı: 2. Dünya Savaşı'ndan beri...
Akit TV'ye Kılıçdaroğlu cezasıAkit TV'ye Kılıçdaroğlu cezası
Sibel Can tam 200 kilo verdiSibel Can tam 200 kilo verdi
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS