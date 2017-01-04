HELİKOPTER YPG'Yİ VURDU

Helikopter YPG'yi vurdu

Suriye'de kimliği belirsiz bir helikopter YPG karargahlarını vurdu.

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Suriye'nin Kobani bölgesinde yer alan Derik kenti çevresinde bulunan terör örgütü YPG karargahları son dakika haberine göre kimliği belirsiz bir helikopterle vuruldu.

Irak Kürt yönetimi lideri Mesut Barzani'nin medya organı Rudaw'ın son dakika haberine göre, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin silahlı kanadı YPG ve Şemmar Aşireti’ne bağlı Senadid güçlerine ait hedeflere kimliği öğrenilemeyen bir askeri helikopter tarafından vuruldu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

12 KARARGAHI VURULDU

Terör örgütü PYD'nin denetiminde bulunan Şırnak'ın Cizre ilçesi sınırında bulunan Derik’in Çilağa kasabasına bağlı 4 köyde bulunan 12 karargaha saldırı düzenlendiği ileri sürüldü.

YPG KARARGAHI VURULDU

Saldırının Kinco, Xirap Bajar, Til Elo ve El Sefa köylerindeki terör örgütü YPG ve Arap aşireti olan Şemmar güçlerinin askeri karargahlarına yapıldığı bildirildi. Saldırıda can ve maddi kayıplara yönelik henüz kesin bir bilgi alınmazken, helikopterlerin bölgede keşif uçuşu yaptığı aktarıldı. Saldırı, YPG kaynakları tarafından da doğrulanırken, saldırıda üç karargahın isabet aldığı ifade edildi.

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