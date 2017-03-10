Helikopterin parçası otomobilin üzerine düştü

D-100 karayolunda Edirne - İstanbul istikametinde seyreden bir otomobile helikopterden kopan bir parça isabet etti. Otomobilini durdurmayı başaran sürücünün olayın üzerinden saatler geçmesine rağmen yaşadığı şoku üzerinden atamadığı görüldü.
Büyükçekmece'de düşen helikopterin kopan parçası seyir halindeki bir otomobile isabet etti.
D-100 karayolunda Edirne - İstanbul istikametinde seyreden bir otomobile helikopterden kopan bir parça isabet etti. Otomobilini durdurmayı başaran sürücünün olayın üzerinden saatler geçmesine rağmen yaşadığı şoku üzerinden atamadığı görüldü.