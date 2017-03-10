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HELİKOPTERİN PARÇASI OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Helikopterin parçası otomobilin üzerine düştü

Büyükçekmece'de düşen helikopterin kopan parçası seyir halindeki bir otomobile isabet etti.

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D-100 karayolunda Edirne - İstanbul istikametinde seyreden bir otomobile helikopterden kopan bir parça isabet etti. Otomobilini durdurmayı başaran sürücünün olayın üzerinden saatler geçmesine rağmen yaşadığı şoku üzerinden atamadığı görüldü.

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DHA
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