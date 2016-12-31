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HEMŞİRE SAHNESİNE AÇIKLAMA GELDİ

Hemşire sahnesine açıklama geldi

"Dönerse Senindir" filmindeki tartışmalara yol açan hemşire sahneleriyle ilgili filmin senaristleri Oğulcan Türe ve Gizem Elçi'den ilk açıklama geldi.

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Dönerse Senindir filminin senaristleri Oğulcan Türe ve Gizem Elçi, tepki çeken ve suç duyurusunda bulunulan 'Hemşire' sahneleri hakkında açıklama yaptı.

 "HİÇBİR ART NİYET YOK"
 
Gizem Elçi hemşirelerden tepki alan sahneler için "Hassasiyeti anlıyoruz. Ama yüzde yüz söyleyebiliriz ki hiçbir art niyet yok. Kötü niyet olan sahneler değil. Filme gidenler zaten görmüşlerdir. Çok kısa, üç dört saniye filmin içinde olan sahneler ve yapım şirketinin inisiyatifinde aslında bu sahnelerin çekilmesi ve yayınlanması ya da yayınlanmaması kararı." savunmasını getirdi.
 
"ÖYLE BİR SAHNE YOK"
 
Oğulcan Türe ise olay yaratan sahnelerle ilgili, "Bütün bu tepkiler filmin kamera arkası fotoğraflarından doğan tepkiler, filmi izlemeden verilmiş tepkiler. Filmi izleyen insanların aklına en son gelebilecek şey böyle bir şeydir. Öyle bir amaç olmadığı için öyle bir sahne yok." açıklamsında bulundu.

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