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''HEPİMİZİN ANTARKTİKA’SI'' SERGİSİ MALTEPE’DE AÇILDI

''Hepimizin Antarktika’sı'' sergisi Maltepe’de açıldı

Maltepe Belediyesi, 2012 yılından bu yana dünyayı gezen “Hepimizin Antarktikası: Muhteşem Güneyden Görüntüler” isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor.

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Ulusal Antartktika Programı Yöneticileri Konseyi ve Antarktika Bilimsel Araştırmalar Komitesi işbirliğinde düzenlenen sergi, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı. Sergide Antartktika kıtasının merak edilen, büyülü dünyasına ait fotoğraflar yer alıyor. Sergi, Türkiye’nin Antarktika’daki bilimsel araştırmalarını yürüten İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC)’nin organizasyonunda Türkiye’ye getirildi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Sergide  PolReC ekiplerinin bölgeye yaptığı seferlerde objektiflerine yansıyan ve Ulusal Antarktika Programı Yöneticileri Konseyi ve Antarktika Bilimsel Araştırma Komitesi’nin farklı kategorilerde ödül alan fotoğrafları yer alıyor. Ziyaretçiler, hiçbir ülkeye ait olmayan, dünyanın en son keşfedilen, en soğuk, en yüksek, en uzak, en kurak, en beyaz kıtası olma özelliği taşıyan Antarktika’ya dair objektiflerden yansıyan fotoğrafları görebilecek. Sergi, küresel iklim değişikliğine de dikkat çekerek farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Sergide, Antarktika üzerine çekilen en iyi 50 fotoğraf sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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