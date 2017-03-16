Hepsi şehir dışına taşınacak

Sanayi Bakanlığının görevleri yeniden belirlendi. Sanayi için yatırım alanları belirlemek bakanlığın görevleri arasına girdi, yerleşim alanlarındaki sanayi sitelerini taşıma yetkisi de bakanlığa verildi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yerleşim alanı içinde olup şehir dışına çıkarılması gereken sanayi sitelerinin arsa değerini 17 milyar TL olarak belirledi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, buralardaki iş yeri sahipleriyle görüşüp mutabakata vararak bunları şehir dışına taşımayı istediklerini söyledi.

Dünya gazetesinden Canan Sakarya'nın haberine göre bilim, teknoloji ve sanayi politikalarına yönelik karar süreçlerini, destek, teşvik ve fon mekanizmaları ile ilgili kurum ve paydaşlar arasındaki ilişkileri yeniden yapılandıran Yüksek Teknolojiler Araştırma Merkezi Kanun Tasarısıyla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kanununda da değişikliğe gidilerek Bakanlığın görevleri yeniden belirleniyor.

Bu kapsamda, yerleşim alanları içerisinde bulunan sanayi sitelerinin ve sanayi işletmelerinin yerleşim alanları dışına taşınması ve planlı sanayi alanları dışında faaliyet gösteren sanayi işletmelerinin planlı sanayi alanlarına taşınmasına yönelik faaliyetleri yürütmek Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görevleri arasına girdi.

“ARSALAR ÇOK DEĞERLİ”

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, tasarının Komisyondaki görüşmeleri sırasında dönüşümü sanayi sitelerindeki işyerleri ile anlaşarak hayata geçireceklerini belirtti. Bakan Özlü, “Anadolu’nun her tarafında sanayi siteleri var bir kısmı da şehrin içerisinde. Bunlar, 1970’li yıllarda yapılmış, küçük yapılar, 50-100 metrekare dükkânlar. Şehir merkezinde kaldıkları için iyi bir görüntü oluşturmuyorlar, çok yeterli de değiller. Artık daha büyük, 500-1000 metrekare dükkânlar daha kullanışlı. Bunların arsaları çok değerli. Biz bir hesaplama yaptık, yaklaşık 17 milyar liralık bu dönüşümden bir bedel çıkıyor. Arzumuz odur ki; bu sanayi sitelerinin sahipleriyle, yani dükkân sahipleriyle görüşüp, onlarla mutabık kalıp hem belediye hem özel idarelerle görüşüp bunları şehre makul mesafede, temiz, pırıl pırıl, modern sanayi çarşılarına taşıyalım istiyoruz. Çünkü ellerindeki mülk aslında bu dönüşümü çevirebilecek durumda” dedi. Bakan Özlü, tüzel kişiliği kooperatif olan küçük sanayi sitelerinde anlaşarak bu dönüşümü sağlayacaklarını belirterek, “Zoraki olmaz” dedi.

GEBZE’DE ARSA FİYATI SİNGAPUR KADAR PAHALI

Öte yandan, MHP tasarıyla ilgili hazırladığı karşı oy yazısında Bakanlığın hesapladığı 17 milyar TL’lik arsa değerine dikkat çekerek, tasarıyla gayrimenkul ve arsa rantının hayata geçirilmek istendiğini belirtti. Komisyonda kabul edilen bir önergeyle ‘sanayi için yatırım alanları belirlemek’ Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görevleri arasına alındı. Yapılan düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğunu Bakan Özlü şöyle anlattı:

“Mevcut yapıda, Organize Sanayi Bölgesi kurmak için müteşebbis heyet oluşmakta ve yer tespit teklifi gelmekte. Bizim heyetler de gidip, inceliyor. Bakanlık burada aslında çok proaktif olamıyor. Sanayi parseli Türkiye’de ciddi bir sorun, sanayicilerimize ucuz sanayi parseli bulmak durumundayız. Mesela Gebze’deki bir OSB’de parsel fiyatı Singapur’daki sanayi parseli kadar fiyatlı. Dolayısıyla, biz Bakanlık olarak bize gelen müracaatlardan mütevellit değil de kendimiz de Türkiye’nin belli bölgelerinde sanayicilerimize sanayi parseli oluşturabilir miyiz? Bu çalışmayı yapmak için yetki arzu ediyoruz” dedi.

BAKANLIK BİRİMLERİNE DÜZENLEME

TBMM Sanayi Komisyonunda kabul edilen tasarıyla, Bilim Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu ile Ar-Ge ve Teknoloji Fonuyla getirilen yeni yapı doğrultusunda; Sanayi Bakanlığının görevleri yeniden düzenleniyor. Tasarıya göre, Bakanlık, yeni oluşturulacak olan Bilim, Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu’nun sekretaryasını yapacak, alınan kararları uygulayacak. Ar-Ge ve Teknoloji Özel Hesabını yönetecek. Teknoloji ve sanayi altyapısını geliştirecek, yenilikçi ve katma değeri yüksek yurt içi üretimin arttırılması, sanayinin küresel pazarlarda rekabet edebilirliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan yatırımları belirleyecek. Sanayinin dijital dönüşümü ile ilgili politika ve stratejileri oluşturacak.

Bakanlığın OSB ve endüstri bölgelerine yönelik görevlerine ek olarak, sanayi siteleri ve özel endüstri bölgelerinin planlanması ve geliştirilmesine yönelik politikalar oluşturacak. Teknoloji geliştirme bölgelerinin, yer seçimi, kamulaştırılması, kuruluş ve işleyişine ilişkin düzenlemeleri yürütecek.

HİZMET BİRİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Tasarıyla Bakanlığa verilen yeni görevler çerçevesinde Bakanlık birimleri yeniden yapılandırılarak görevlerinde ve isimlerinde değişikliğe gidiliyor. Sanayi Genel Müdürlüğü’nün adı “Sanayi Hizmetleri Genel Müdürlüğü”, Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü’nün adı “Bilim, Teknoloji ve Sanayi Politikaları Genel Müdürlüğü”, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nün adı “Sanayi ve Teknoloji Bölgeleri Genel Müdürlüğü”, Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü’nün adı “Yurtiçi Üretim ve Sanayi İşbirliği Genel Müdürlüğü”, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün adı “Sanayi Ürünleri Denetim ve Gözetimi Genel Müdürlüğü”, Verimlilik Genel Müdürlüğü’nün adı “Verimlilik ve Etki Analizi Genel Müdürlüğü”, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün adı “Uluslararası İşbirliği Genel Müdürlüğü”, Personel Dairesi Başkanlığı’nın adı ise “İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı” oluyor. Bilişim sektörünün rekabet gücünü artıracak Sanayi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, yeni yapılanmada bilim, teknoloji ve sanayi politikalarına uygun olarak ülkenin potansiyeli olan sektörel alanlarına uygun analizler yapacak, sorunları tespit edecek, çözüm önerileri geliştirecek. Bilişim sektörünün rekabet gücünü arttırmak için gerekli çalışmaları yürütecek. Kamu bilişim projelerini tedarik edecek firmaları, taşımaları gereken standartlar doğrultusunda yetkilendirecek. Sanayi ürünlerine ilişkin teknik düzenlemeler kapsamında yetkilendirilecek onaylanmış kuruluşların taşıması gereken nitelikleri belirleyecek.