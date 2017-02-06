Hepsi tek tek toplandı

İzmir’de, Kordon Yönetmeliği’ne uymayan tenteler için verilen yasal süre sona ererken, aradan aylar geçmesine rağmen değişiklik için başvuru yapmayan işletmelerin tenteneleri yerinden sökülmeye başlandı. Başvuru yapan ve örnek projeyi başlatan esnafın ise buna uyacaklarına dair afiş astığı dikkat çekti.

13 Mayıs 2016 tarihinde yönetmeliğin belirlediği kurallara uygun olarak, Konak bölgesinde faaliyet gösteren 87 işletmeye tentelerini değiştirmeleri için 30 iş günü içerisinde Konak Belediyesi’ne başvurmaları gerektiği bildirildi. Bu süre içerisinde sadece 34 işletme başvuruda bulundu; bunlardan 4 işletmenin tentesi yönetmeliğe uygun olarak değiştirildi. 30 işletmenin eksikliklerini tamamlaması için, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile görüşmeleri devam ediyor. Ancak geri kalan işletmeler konuyla ilgili hiçbir başvuruda bulunmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi’ne başvuru yapmayan 53 işletmeye, 30 Ocak 2017 tarihinde bir yazı göndererek, Kordon Yönetmeliği’nin 2. bölümüne göre işgale konu olan malzeme ve donanımları kaldırması hususunda 7 gün süre verdi. Süre 5 Şubat Pazar günü sona erdi.

Kordon Yönetmeliği’ne uymayan tenteler için verilen yasal süre sona ererken, değişiklik için başvuru yapmayan işletmelerin tenteneleri yerinden sökülmeye başlandı. Başvuru yapan ve örnek projeyi başlatan esnafın ise buna uyacaklarına dair afiş astığı dikkat çekti.





Bu arada Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde hizmet veren kafe ve restoran sahiplerinin soğuk havada müşteri kaçırmamak için ecrimisil ödediği alanlara kurduğu, naylon örtüler de söküldü.

Kordon Yönetmeliği çerçevesinde işletmeler, izin verilen dışında kesinlikle tabela, ticari levha, fiyat listesi, dekorasyon malzemesi ve süsleme için saksılar kullanamayacak. İşletmeler 7 metre 30 santim uzunluğundaki ön cephenin üstünü açılır kapanır şeklinde yapacak. Ayrıca sınırları belirlenen çizgilerin dışına çıkılamayacak. Gölgelikler üzerine belediyenin izin verdiği tanıtım unsurları dışında reklam, grafik ve çizim ile çiçeklik konulamayacak. Gölgelikler üzerinde yönetmeliklerin dışında ek stor, naylon ve PVC kullanılmayacak. Açıkta kablo kullanamayacak olan işletmeler, aydınlatmaların rengini bile tek tip yapmak zorunda olacak.

Yönetmelik daha önce yasak olan ısıtıcı ve ısınma sistemleri ile ilgili düzenleme de getirdi. Buna göre elektrikli ve doğalgazlı ısıtıcı sistemleri yönetmeliğe eklendi. Yönetmenlikte tentelerin bulunduğu alanda cam alan, iki bölümden oluşacak. Yerden ilk olarak 100 santim yüksekliğinde bir cam bölme, üzerinde de 40 santimlik ikinci bölme olacak. Arada kalan boşluğun kapatılmasına izin verilmeyecek. Bu bölüm yağmurlu havalarda yağmur geçişine engel olmak, soğuklardan da korunmak için fermuarlı stor perde ile kapatılabilecek. Stor kesinlikle polyester iplik ve delikli membran (sun screen) olacak. Ateşe dayanıklı alev yürümez özelliği bulunacak.