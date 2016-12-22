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HEPSİBURADA ''HEDİYE BULUCU'' HEDİYE DERDİNİ BİTİRDİ

Hepsiburada ''Hediye bulucu'' hediye derdini bitirdi

30 kategoride 3 milyon ürün çeşitliliğiyle Türkiye’nin lider e-ticaret platformu olan hepsiburada, yılbaşı alışverişi yapacak olanların hem hediye seçme, hem de uzun alışveriş kuyruklarında bekleme zahmetini giderecek bir çözüm geliştirdi.

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İnternet alışveriş platformu hepsiburada, sitesine koyduğu "hediye bulucu" ile yılbaşı alışverişi yapacak olanların hem hediye seçme, hem de uzun alışveriş kuyruklarında bekleme zahmetini giderecek çözüm geliştirdi.
Hepsiburada'dan yapılan açıklamada, en iyi yılbaşı hediyesini en kolay şekilde almak isteyenlere yılbaşı alışverişine özel hazırladığı bölüm ve "hediye bulucu" özelliğiyle rahat ve pratik bir alışveriş deneyimi yaşattığı belirtildi. Yılbaşı alışverişi yapacak olanları uzun alışveriş kuyruklarında bekleme zahmetinden kurtaran hepsiburada, ayrıca yılbaşına özel ürünleri yüzde 60'a varan indirimlerle ve 9 taksit imkanıyla sunuyor.

Ne alacağına karar veremeyenler için akıllı çözüm: Hediye bulucu
 
Hepsiburada, sevdiklerine hangi hediyeyi alacağına dair fikri olmayanlara ve bu konuda zorlananlara da basit ve pratik bir yardım özelliği geliştirdi. Hepsiburada'nın "hediye bulucu" arama özelliği, kullanıcılarına sevdikleri için en doğru hediyeyi seçme ve kolay bir şekilde alma fırsatını sunuyor. Hediye seçimini bir keyfe dönüştüren "hediye bulucu" ile kullanıcılar öncelikle hediyeyi kime alacaklarını seçiyorlar. Ardından "hediye bulucu" kullanıcıların seçimi doğrultusunda birçok farklı kategoride fikirler sunuyor. Her bir kategori altında ise fiyata göre filtreleme seçeneğinin yanı sıra çok satanlar ve en yüksek puanlı ürünler sıralanıyor.
 
Aynı gün teslimat seçeneği ile yılbaşı hediyesini en kısa sürede kapıya getiren hepsiburada, mobil uygulaması ile de cep telefonundan tek tıkla satın alma ve ödemeyi gerçekleştiriyor.
DHA
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