"Her gece tuvalet temizlerdim"

Çağla Şıkel'in sunduğu ‘En İyi Ben Söylerim’ yarışmasında Kibariye ile birlikte jüri koltuğunda oturan Serdar Ortaç, geçmişe yolculuk yaptı.

Serdar Ortaç, ‘En İyi Ben Söylerim' yarışmasının önceki akşam yayınlanan bölümünde, bugünlere nasıl geldiğine değindi.



Ünlü popçu, "Babam her gece 11'de bana tuvalet temizletirdi. Rahmetli iş yeri sahibiydi ve 300 işçisi vardı. İşçilerinin başına beni koyacağına 301 olarak sona koyardı. Her gece de tuvalete gönderirdi, ellerimle temizlerdim" dedi.



Ünlü popçu, baba mesleğinden kaçmak için bilkent Üniversitesi Amerikan Edebiyatı bölümünü kazandığını söyledi.