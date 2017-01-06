HER GÜN BESLİYORDU ! ŞEHİT POLİSİ BEKLİYOR...

Her gün besliyordu ! Şehit polisi bekliyor...

İzmir Adliyesi saldırısında şehit olan polisin her gün beslediği köpek şehit polisi bekliyor.

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İzmir Adliyesi'ne düzenlenen saldırı sonucu şehit düşen polis Fethi Sekin'in beslediği köpek, Sekin'in şehit düştüğü yer yağmur altında bekledi.

İzmir Adliyesi’ne yapılan saldırıda polis memuru Fethi Sekin ve katip Musa Can şehit oldu. Şehitler için bugün İzmir Adliyesi’nde tören düzenlendi.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök’ün eşi Tansu Özkök Instagram hesabından, polis memuru Sekin’in beslediği köpeğin fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta bir köpek, Sekin’in şehit olduğu yerde yağmur altında beklerken görülüyor.

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Özkök fotoğrafa şu notu düştü:

“Şehit olan polisimizin her gün bakıp beslediği köpek yağmur altında onun şehit olduğu yerde bekliyor! Şu an itibari ile olay yeri. Doğruluğunu teyid ettikten sonra paylaşıyorum.”

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