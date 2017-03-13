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HER ŞEY SANAT İÇİN... ÇIRILÇIPLAK SOYUNDU

Her şey sanat için... Çırılçıplak soyundu

51 yaşındaki oyuncu Sophie Marceau, cesur sahneleriyle yine kendinden söz ettirmeyi başardı.

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'Braveheart' (Cesur Yürek) ve 'The World Is Not Enough' (Dünya Yetmez) filmlerindeki performansıyla adeından söz ettiren 51 yaşındaki Sophie Marceau, rol aldığı dizideki cesur sahneleriyle dikkati çekti.

Sophie Marceau, ilerleyen yaşına rağmen inandığı bir senaryo için çırılçıplak kalmayı bile göze aldı.

51 yaşındaki oyuncu, Fransız-Belçika ortak yapımı 'Hapishane Kuşu' dizisi için çırılçıplak bir şekilde kameraların karşısına geçti.

Hapishanedeki arama sahneleri için soyunan Marceau, ilerleyen yaşına rağmen formda vücuduyla hayranlarının övgüsünü aldı.

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