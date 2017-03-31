Herkes Elçin Sangu'yu suçladı ! Mahkeme şoku

Menajer Başay Okay’ın, Oyuncu Elçin Sangu’yu ‘vefasızlıkla’ suçlayıp 100 bin dolar tazminat istediği ‘haksız fesih’ davasında 10 tanık Sangu’yu suçladı. Tanıklar Sangu’yu Okay’ın yetiştirdiğini anlattı.

Oyuncu-menajer Başay Okay'ın 'Ona bir abla şefkatiyle yaklaştım ve başrol oyuncusu yaptım. Ancak o vefasız davrandı. Haksız yere sözleşmeyi feshetti' diyerek açtığı 100 bin dolarlık tazminat davasında tanıklar dinlendi. İddiaya göre Başak Okay, Sangu'ya bir abla şefkatiyle yaklaşarak ona kol kanat gerdi. 2012'de aralarında sadakate dayalı bir sanatçı sözleşmesi yapıldı. Okay, Sangu'nun tüm iş sözleşmelerine de kefil oldu. Okay'ın girişimleriyle Elçin Sangu, sonunda Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Aşk Kaç Beden Giyer, Kiralık Aşk, Karadayı, Kurt Seyit ve Şura dizileri ile bir içecek reklamında oynadı. Ekranların aranan oyuncuları arasına giren Sangu, daha sonra Başay Okay'ın onayını almadan sözleşmeyi feshetti ve başka bir ajansla çalışmaya başladı. Okay da bunun üzerine 100 bin dolarlık (364 bin TL) cezai şart bedeli istemiyle dava açtı.

KÖLELİK SÖZLEŞMESİ DEĞİL



İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde geçen hafta görülen davanın duruşmasına Elçin Sangu ve Başay Okay katıldı. Duruşmada 10 tanık dinlendi. Sangu duruşmada Okay'la yüz yüze gelmemeye çalıştı. Cast Direktörü Gülden Avşaroğlu, "Sözleşme karşılıklı anlaşmaya bağlıdır. Oyuncular saçının telinden oyunculuğa kadar yetiştirilir. Ancak ünlü olunca menajer değiştiriyorlar. Sözleşme şartlarına uymak zorundalar. Başay, davalıya aşırı emek sarf etmiştir" dedi. Tanık Kadriye Neslihan Uzer de "Davalının üzerinde kesinlikle emeği vardır" ifadesini kullandı. Gözde Çetiner Uslu ise, "Elçin'i oyuncu yapan Başay'dır. Elçin'in oyunculuk tecrübesi yoktu. Elçin sözleşme şartlarının çok ağır olduğunu, kölelik sözleşmesine katlanmasının mümkün olmadığını söylüyor. Sözleşmenin ağır şartlar taşıdığını düşünmüyorum" diye konuştu. Tanık Cemile Yaprak Bayraktar da aralarındaki sözleşmenin kölelik sözleşmesi olduğuna inanmadığını anlattı. Mahkeme davalı tanıkların dinlenmesinin için ertelendi.