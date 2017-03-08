Herkes Google'a onu soruyor

Kanal D'deki 'Adı Efsane'de liseli 'Hakan'ı canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu'nun (23) 5 hafta içinde takipçi sayısı 40 bin arttı. Genç oyuncu ''Oynadığım karakterin delikanlı duruşu çok sevildi'' dedi

CEM YİĞİT ÜZÜMOĞLU KİMDİR?

Adı Efsane dizisinin başarılı oyuncularından olan ve Hakan karakterini canlandıran Cem Yiğit Üzümoğlu 1994 yılında İstanbul'da doğmuştur.



23 yaşında olan yakışıklı oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konsevatuarı Oyunculuk bölümü mezunudur.

İstanbul'da yaşamakta olan Cem Yiğit ilk kez bir dizide yer almaktadır.

Genç oyuncu daha önce de birçok tiyatroda rol almıştır.