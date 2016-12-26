HERKES ONU KONUŞUYOR: 11 AYDA 4 ÇOCUK DOĞURDU

Herkes onu konuşuyor: 11 ayda 4 çocuk doğurdu

Dünya Galler'de tam 11 ayda 4 çocuk doğuran anneyi konuşuyor.

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Galler'de Becky Johns (30) adlı kadın, 11 ayda 4 çocuk doğurarak herkesi şaşırttı. Swansea bölgesinde yaşayan anne, geçen yıl şubat ayında Mya adlı kız çocuğunu dünyaya getirdikten sadece haftalar sonra tekrar hamile kaldı ve 11 ay sonra üçüz doğurdu

Galler'in Swansea kentinde yaşayan Becky Johns (30) ve Jason Evans çifti, geçen yıl şubat ayında dünyaya gelen Mya'yı kucaklarına aldıklarında çok mutlu olmuşlardı. Becky ve Jason, doğumdan hemen sonra, Mya ile yaş farkı çok bulunmayan, ona oyun arkadaşı olacak bir bebek daha istemeye başladı... Ancak istediklerinden fazlasını alacaklarından haberleri yoktu.

Anne Becky, "Mya'dan sonra hemen bir bebek daha yapmak istedik. 9 yaşındaki kızımız Kayla büyüdüğü için Mya'ya bir oyun arkadaşı gerekiyordu. Tekrar hamile kalmam biraz zaman alabilir diye hemen denemeye başladık. Birkaç hafta sonra hamilelik testi yaptığımda iki mavi çubuğu gördüm ve hamile kaldığımı anladım. Yeniden hamile kalmam için birkaç hafta yeterli olmuştu" dedi.

9 yaşında bir kız çocukları daha bulunan Becky Johns'un mucize şekilde yeniden hamile kalması herkesi şaşırtırken, doktora gittiklerinde çocukların üçüz olduğunu öğrenince büyük bir şaşkınlık daha yaşadılar.

Anne Becky Johns, ayrı yumurta üçüzleri olan (soldan sağa) Raya, Phoebe ve Ryan'ı 34 haftalık olduklarında sezaryenle dünyaya getirdi.

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