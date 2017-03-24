Herkes Serhat Akın'ı soruyor

Survivor'da Serhat Akın geçtiğimiz günlerde adada rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Aniden rahatsızlanan Serhat Akın'a önce adada daha sonra hastanede müdahale edildi. Serhat'ın fanları Acun Ilıcalı'yı mesaj yağmuruna tuttu

Survivor'da Serhat neden yok? Survivor yarışmasında bu sezon Ünlüler takımında yer alan Serhat Akın oldukça hırslı ve başarılı bir performans sergiliyordu.

Bir dönem Fenerbahçe’de forma giyen Serhat Akın’a Survivor yaramadı.

Takımda bir çok oyunu kazanmayı başaran Serhat geçtiğimiz günlerde adada aniden rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Serhat Akın'ın tedavisi devam ettiği için oyunlara katılamadı. Serhat'ın yokluğunda takım arkadaşları ödül oyununda oldukça zor anlar yaşadı.



SERHAT ELEME GECESİNDE YER ALAMADI

Serhat hakkında henüz bir bilgi verilemezken ünlü yarışmacı eleme gecesinde de yer almadı.



Serhat Akın Survivor'ın yeni bölüm fragmanında da görülmeyince hayranları Acun'u sosyal medyadan mesaj yağmuruna tuttu.