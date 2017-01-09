Herkese 560 euro ! 2 ülke daha katıldı

Finlandiya'nın öncülüğünü yaptığı gelirlerine veya istihdam durumlarına bakılmaksızın, tüm vatandaşlara belirli miktarda para verildiği sosyal yardım sistemi Evrensel Sabit Gelir (Universal Basic Income UBI) 2017'de test edilecek. Sabah'tan Barış Ergin'in haberine göre ilk uygulamaların yapılacağı öncü ülkeler Finlandiya ve Kanada'ya İskoçya da katıldı.



Finlandiya'da iki yıllık pilot program kapsamında aylık 560 euroluk gelir verilen 25- 58 yaşındaki işsiz 2 bin vatandaş bu testin ilk performansını sergileyecek. İskoçya yönetimi 2017 yılı içinde hayata geçirilecek pilot uygulamalar için çalışmalarını sürdürüyor.



Devletten aylık geliri olacak kişiler bir iş bulsalar da maaşlarını almaya devam edecekler. Finlandiya'nın sosyal güvenlik kurumu ve pilot uygulamayı yöneten Kela, yeni sistemin istihdamda artış ve bazı kişilerin istihdam edilmesine engel teşkil edebilecek mevcut pahalı bürokratik mekanizmaların azaltmasını umut ediyor. Sistemin nasıl işleyeceği sorusuna henüz cevap bulunmuş değil.



İskoçya'nın sistemi denemesinde, son yıllarda sağlık sisteminde eşitsizlik, yoksulluk ve gıda bankalarının kullanılmasındaki artış etkili oldu. Çocukların üçte birinin yoksulluk içinde yaşadığı Glasgow'da sistem sıcak karşılanıyor.



EN ÖNEMLİ ETKEN ROBOTLAŞMA



Evrensel sabit gelir, tüm vatandaşlara belli bir sabit gelir sağlama mantığı üzerine kurulu bir model. Endüstri 4.0 ile birlikte sanayide robotlaşma trendinin işsizliğe neden olacağı bu yüzden de robotlar insanların işlerini alsa da, insanların temel ihtiyaçlarını sağlayacak geliri elde etmesinin mümkün olacağı belirtiliyor.