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HESABINA YANLIŞLIKLA 100 BİN LİRA YATIRILDI !

Hesabına yanlışlıkla 100 bin lira yatırıldı !

Yozgat'ta 15 yıllık esnafın hesabına yanlışlıkla 100 bin lira yatırıldı. Esnaf iade etmek için işlem başlattı.

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Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 15 yıllık esnaf Salih Başol, yanlışlıkla banka hesabına yatan 100 bin lirayı iade etmek için işlem başlattı.

Sorgun'da 15 yıldır esnaflık yapan 39 yaşındaki Salih Başol, geçen hafta cuma günü akşam saatlerinde internetten banka hesabını kontrol ettiğinde 100 bin lira yatırıldığını gördü.

Yanlışlıkla hesabına yatırılan parayı iade etmek için bugün banka şubesine gelen Başol, gazetecilere, paranın nereden geldiğini anlamadığını, sahibini bulmak için araştırmaya başladığını söyledi.

Herhangi bir yerden gelecek parası olmadığını ifade eden Başol, "Para geleceği zaman bilgim oluyor. Hesabıma bir baktım, 100 bin lira yatırılmış. İlk etapta anlayamadım. Önce 100 lira sandım. Daha sonra banka hesabımın detayına girdiğimde 100 bin lira olduğunu gördüm." dedi.

Durumu izah etmek için banka çalışanlarını aradığını dile getiren Başol, şöyle konuştu:

"Mesai saati bittiği için banka görevlilerine ulaşamadım. İlgili bankanın müşteri hizmetlerini arayarak durumu izah ettim. Onlar da bana paranın yanlışlıkla hesabıma yatırılmış olabileceğini, pazartesi günü Sorgun şubesinde bu sorunun çözülebileceğini söylediler. Uygun görürsem hesabıma bloke koymayı teklif ettiler, ben de kabul ettim."

"Bana ait olmayan parayı harcayamam"

Başol, parayı sahibine iade etmek için işlem yaptığını belirterek şunları kaydetti:

"Bana ait olmayan bir parayı alıp harcamak benim karakterime ve esnaflığıma yakışmaz. Onun için banka şubesine gelip durumu izah ettim. Kendileri bana ulaşacaklarını söylediler. İmza atmam gerekiyormuş. Şimdi paranın sahibine iade olmasını bekliyorum."

AA
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