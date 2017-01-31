HİÇBİR AVUKAT FETÖ'YÜ SAVUNMAK İSTEMEDİ

Hiçbir avukat FETÖ'yü savunmak istemedi

İzmir'deki FETÖ davasında CMK gereği zorunlu müdafi olarak atanan aralarında örgüt elebaşı Gülen'in de avukatının bulunduğu 30 avukat davadan çekilme başvurusunda bulundu.

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İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan ilk davada 270 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Aliağa Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki duruşma salonunda, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen oturumda, 151 tutuklu, 108 tutuksuz sanık ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların kimlik kontrolünün yapıldığını, bugün de tutuksuz sanıkların kimlik kontrolünün gerçekleştirileceğini ayrıca sanıkların haklarının hatırlatılması ve iddianamenin özetinin okunmasının planlandığını anımsattı.

İzmir Barosu tarafından Ceza Mahkemesi Kanunu (CMK) gereği zorunlu müdafi avukat ataması yapılan, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in avukatının da bulunduğu 30 avukatın, mahkemeye heyetine dilekçe vererek davadan çekilme başvurusu yaptığı öğrenildi.

Mahkeme heyetinin, tutuksuz sanıkların kimlik kontrolünün tamamlanmasının ardından istifaları değerlendireceği belirtildi.

AA
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