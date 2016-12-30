''HİK'' demiş, Maltepe’ye düşmüş

Bilgisayarlardan 13’ü Türkan Saylan Kültür Merkezi Senih Tongsir Kütüphanesi’ne, 3 tanesi Küçükyalı Eğitim Evi’ne, 2’şer tanesi de Aydınevler, Cevizli ve Fındıklı Eğitim evlerinde hizmete sunuldu. Proje kapsamında, bağışlanan bilgisayarlardan öğrenciler ve veliler faydalanabilecek. Öğrencilerin ödevlerini rahatlıkla yapabilecekleri bilgisayarların, internet altyapısı da bulunuyor. (29.12.2016)
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