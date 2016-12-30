''HİK'' demiş, Maltepe’ye düşmüş

Maltepe Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi Teknokent ve Bill&Melinda Gates Vakfı işbirliğiyle, “Herkes için Kütüphane” (HİK) projesi kapsamında TSKM ve ilçede bulunan eğitim evlerine, öğrenci ve velilerin kullanması için 22 bilgisayar gönderildi.