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''HİK'' DEMİŞ, MALTEPE’YE DÜŞMÜŞ

''HİK'' demiş, Maltepe’ye düşmüş

Maltepe Belediyesi, Hacettepe Üniversitesi Teknokent ve Bill&Melinda Gates Vakfı işbirliğiyle, “Herkes için Kütüphane” (HİK) projesi kapsamında TSKM ve ilçede bulunan eğitim evlerine, öğrenci ve velilerin kullanması için 22 bilgisayar gönderildi.

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Bilgisayarlardan 13’ü Türkan Saylan Kültür Merkezi Senih Tongsir Kütüphanesi’ne, 3 tanesi Küçükyalı Eğitim Evi’ne, 2’şer tanesi de Aydınevler, Cevizli ve Fındıklı Eğitim evlerinde hizmete sunuldu. Proje kapsamında, bağışlanan bilgisayarlardan öğrenciler ve veliler faydalanabilecek. Öğrencilerin ödevlerini rahatlıkla yapabilecekleri bilgisayarların, internet altyapısı da bulunuyor. (29.12.2016)

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