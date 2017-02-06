Hilal Cebeci çöpçü oldu

Uzun süredir sessizliğini koruyan Hilal Cebeci, bir televizyon programının konseptiyle hayranlarının karşısına çöpçü olarak çıktı. İşçilerin her gün mücadele ettiği koşulları gözler önüne seren Cebeci, yaptığı işin altından kalkmayı başardı. Yerleri süpüren, çöp kamyonu yıkayan ve çöpleri taşıyan Cebeci'ye bir de çöpçülerin sürprizi vardı.
Üniformasını giyerek kolları sıvayan Hilal Cebeci, bir gün boyunca Beşiktaş Belediyesi işçileri ile çalıştı. Ünlü şarkıcı, henüz şafağın sökmediği saatlerde yola çıktı. Zaman zaman zor anlar yaşayan Cebeci, taviz vermeden işine devam etti.
ŞARKIYLA UĞURLANDI
Çöpçülerin işinin sadece çöp toplamakla bitmediğini gösteren Cebeci, çöp kamyonu yıkadı, çöp kutularını boyadı. Günün sonunda ise çöpçüler, Hilal Cebeci'yi 'Uzun ince bir yoldayım' şarkısını söyleyerek uğurladı.
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HİLAL CEBECİ ÇÖPÇÜ OLDU
Ünlü şarkıcı Hilal Cebeci, bir televizyon programında çöpçü üniforması giyerek sokaklarda çalıştı.
Uzun süredir sessizliğini koruyan Hilal Cebeci, bir televizyon programının konseptiyle hayranlarının karşısına çöpçü olarak çıktı. İşçilerin her gün mücadele ettiği koşulları gözler önüne seren Cebeci, yaptığı işin altından kalkmayı başardı. Yerleri süpüren, çöp kamyonu yıkayan ve çöpleri taşıyan Cebeci'ye bir de çöpçülerin sürprizi vardı.
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