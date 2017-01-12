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HİMMETTE SON NOKTA !

Himmette son nokta !

FETÖ'cülerin sahte evrakla aldıkları işsizlik maaşlarını örgüte aktardıkları ortaya çıktı.

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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Sivas merkezli 15 ilde, "örgüte bağlı okullarda çalışmalarına rağmen sahte evrakla işsizlik maaşı aldıkları, bu maaşları örgüte aktardıkları ve kamu zararına nitelikli dolandırıcılık yaptıkları" belirlenen zanlılara yönelik başlatılan operasyonda 28 kişi gözaltına alındı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye bağlı okullarda öğretmenlik, idarecilik ve yöneticilik yapan, aynı zamanda çeşitli illerdeki kurumlarda örgütün "kurum imamı" olduğu belirlenen 45 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Örgüte bağlı okullarda çalışmalarına rağmen sahte evrakla işsizlik maaşı alarak devleti zarara uğrattıkları, aldıkları işsizlik maaşlarını örgüte gelir olarak aktardıkları, kamu zararına nitelikli dolandırıcılık yaptıkları MASAK raporuyla tespit edilen ve bazıları ByLock kullanıcısı olan zanlıların yakalanması için Sivas merkezli, Ankara, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kastamonu, Sinop, Kırşehir, Kayseri, Konya, Samsun, Trabzon, Tokat ve Yalova'da operasyon düzenlendi.

Operasyonda, haklarında yakalama kararı çıkartılan 45 kişiden 28'i gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar, Sivas'a getirilerek Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlılardan 17'sinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

AA
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