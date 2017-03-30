Hıncal Uluç Fetöcü olmakla suçlanan isme sahip çıktı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'ya seslenen Uluç, "Eğer İbrahim Yazıcı Fetöcüyse, ben Fetö'nün baş imamıyım" ifadesini kullandı.

Hıncal Uluç'un "Fetöcü mü?" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

İzmir'deyken öğrendim. İzmir Opera ve Balesi Orkestra Şeflerinden İbrahim Yazıcı'nın işine "Fetöcü" diye son vermişler..

Başbakan Binali Yıldırım'ın sözlerini hatırladım. "Bu kadar hızlı ve büyük çaplı hareketlerde hata ihtimali artar. Ama olan hatalar düzeltilir, merak etmeyin" demişti.

Binali Yıldırım en az benim kadar İzmir âşığıdır. Dahası, onun İzmir karargâhı da benim kaldığım Kaya Termal'dir. Henüz tanışıp, iki laf etmedik.. Ben gene de sözümü ona ve çok sevdiğim Kültür Bakanımız Nabi Hocama edeceğim..

"Eğer İbrahim Yazıcı Fetöcüyse, ben Fetö'nün baş İmamıyım!.."

Bu iftirayı, sevilen ve sayılan şefimize kim atmış bilemem. Ama yanlışın düzeltileceğine inanıyorum. İzmir Balesinin yıldızlarında Emre Kaynarsu da, ayni iftiranın kurbanlarından olmuş. Onu tanımam ama tanıyanlar yeminle anlattılar, "Alakası yoktur öyle işlerle" diye..

Nabi Hocamdan ricam, sadece onları değil, ihbar edenleri de soruşturtsun!.

Kültür Bakanlığı'ndaki tüm "Fetöcü" iddiaları soruşturmalı.. Birileri sevmediklerinden,kıskandıklarından kolay ve hızlı kurtulmak için bu yolu kullanıyorlar sanki..

Belki de ihbarları bizzat Fetöcüler yapıyorlardır.. Kendi paçalarını kurtarmak, ya da ortalığı bulandırıp, iktidarı güç duruma sokmak için..