Hıncal Uluç'tan TFF'ye sert sözler

Köşesinde TFF’nin sitesinin bir ekran görüntüsü fotoğrafı paylaşan Hıncal Uluç şöyle devam etti:

“Gördüğünüz fotoğraf, perşembe akşamı Türkiye Futbol Federasyonu Sitesi'nin (TFF) Ziraat Türkiye Kupası sayfasının halini gösteriyor... Yani Devletin ‘Halkı haberdar etme amacı ile kurduğu’ siteden bir görüntü.. Yani burası Devlet!. Dev- let!.. Sayfanın tepesinde resmin çekildiği saat kayıtlı. Mercekle büyüttük ki, siz de rahat göresiniz.. Perşembe 22.25.. Yani saat 20.30'da başlayan Kayserispor- Fenerbahçe Kupa maçı bitmiş o saatte.. Siz de sonucu öğrenmek isteyen, dünyanın herhangi bir ülkesinde yaşayan Türk vatandaşı olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi sitesine girmişsiniz. TFF'ye yani. Karşınıza çıkan bu.. Sonucu geçin, Fenerbahçe takımının tam 3 saat önce açıklanan kadrosu dahi yok.. Neden?. Sadece Kayseri kadrosu var, maç başlığının altında, o kadar. Nedeni altta yazılı.. ‘Kadro bilgileri, maç öncesi kulüpler tarafından girilir.’ Fenerbahçe kulübü, geçin tüm dünya meraklılarını, kendi taraftarlarını bile adam yerine koyup, girme zahmetine katlanmamış.. Devlet sorumsuz bir kuruma emanet iyi mi?. Kulüp adına biri girip, ana avrat sövebilirdi de.. Fener'i kesinlikle suçlamam.. Niye girsinler ki?.”

“YALNIZ YÜZ LİRA VERMEKTEN ACİZ Mİ?”

Hıncal Uluç, TFF Başkanı Yıldırım Demirören’i eleştirerek “Bu ülke vatandaşının vergilerinden milyarları her yıl götüren, bu paralarla mesela geçen yıl, uçaklar dolusu eşini dostunu Avrupa Şampiyonası finallerine götürüp, milletimin parasıyla bir ay boyu krallar gibi ağırlayan Yıldırım Demirören Federasyonu, maç geceleri gelip, bu lig ve kupa sayfalarını ‘Canlı’ dolduracak bir lise öğrencisine gece başı 100, yalnız yüz lira vermekten aciz mi?” diye sordu.

“YANIT VERME TENEZZÜLÜNDE BULUNMADIĞINIZ GİBİ…”

“Çok Sayın Spor Bakanım” diyerek Spor Bakanı Akif Çağatay’a seslenen Hıncal Uuç şunları yazdı:

“Size bu rezilliği geçenlerde bir açık mektupla duyurmuş, ‘Bu nasıl devlettir’ diye sormuştum. Yanıt verme tenezzülünde bulunmadığınız gibi, TFF'ye de bir not iletme zahmetine girmediniz ki, aynen devam ediyor rezillik çünkü.. Geçen hafta, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası finallerine talip olduğunu gururla açıkladınız?. Kırk elle bir uçkur toplayamayan, kendi sitelerinde bir maç sayfasını doldurmaktan bile aciz, bu gamsız, bu tasasız, sadece milletin milyarlarıyla eş dost eğlendirmeyi bilen bu adamlarla mı, Avrupa Şampiyonası organize edecek ve bu millete bir de o organizasyonun mali külfetini yükleyeceksiniz?: Bu çok ciddi bir sorudur, Sayın Spor Bakanım!. Bu defa cevap bekliyorum ama?.. Bu işler iyi niyetle değil, Devletin varlığını hissettirmekle oluyor çünkü!. Var mısınız?. Yok musunuz?. Göreceğiz!.”