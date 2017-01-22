HİNDİSTAN'DA TREN FACİASI: 36 ÖLÜ

Hindistan'da tren faciası: 36 ölü

Hindistan'da bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az 36 kişi hayatını kaybetti.

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Hindistan'ın güneydoğusundaki Andhra Pradeş eyaletinde bir yolcu treninin raydan çıkmasıyla meydana gelen kazada 36 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Sahili Demiryolu Sözcüsü J.P. Mishra, lokomotif ve yedi vagonun raydan çıktığı kazada şu ana kadar 36 kişinin öldüğünü, bunlardan 19'unun kimliğinin tespit edildiğini belirtti.

Ölü sayısının artabileceğini söyleyen Mishra, 100'e yakın kişinin yaralandığını kaydetti.

Vagonların neden raydan çıktığı araştırılıyor.

Hindistan Başbakanı Narenda Modi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kazada yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Ulusal Demiryolu Bakanı Suresh Purabhu da kazada hayatını kaybeden ve yaralananların ailelerine yardım yapılacağını açıkladı.

Devlete ait demiryolu ağının günde 11 bin trenle 23 milyon yolcu taşıdığı Hindistan’da kasım ayında Uttar Pradeş eyaletinde bir yolcu treninin 14 vagonu raydan çıkmış, kazada en az 145 kişi yaşamını yitirmiş, 76'sı ağır 226 kişi yaralanmıştı.

İHA
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