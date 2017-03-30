HIRSIZ, YAĞMURDAN KAÇARKEN DOLUYA TUTUNDU

Hırsız, yağmurdan kaçarken doluya tutundu

Adana'da hırsızlık yaparken ev sahibinin fark edip kovaladığı 20 yaşındaki P.Y, kaçarken İncirlik Üssü'ne girdi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Merkez Sarıçam İlçesi İncirlik Mahallesi’nde oturan Taylan Kocahan, sabah işe gitmek için uyanınca, yatak odasında hırsız ile karşılaştı.

Taylan’ın pantolonunun cebindeki bin 700 lirayı alan şüpheli, ikinci kattaki evin balkonundan atlayarak kaçtı. Hırsızın peşine düşen Taylan Kocahan, zanlıyı İncirlik Üssü’ne kadar kovaladı.

Tel örgülerden atlayan hırsızlık şüphelisi P.Y, üsse girerek gözden kayboldu. Kocahan’ın ihbarı üzerine polis ekipleri üs görevlileri ile temasa geçti. Askerler, Yıldız’ı hangarlar bölgesinde yakalayıp gözaltına aldı.

İfadesinin ardından askeri yasak bölgeye girmek ve hırsızlık suçlarından adliyeye sevk edilen Yıldız, mahkemece tutuklanırken, İncirlik Üssü tel çitleri ile ilgili güvenlik zafiyeti de dikkat çekti.

DHA
583
-
YGS şampiyonu Bingöl'e bir ilki yaşattıYGS şampiyonu Bingöl'e bir ilki yaşattı
Almanya İncirlik üssüne alternatif arıyorAlmanya İncirlik üssüne alternatif arıyor
Darbeci ve FETÖ'cü olduğunu kabul ettiDarbeci ve FETÖ'cü olduğunu kabul etti
Barzani'den ''Kürdistan bayrağı'' açıklamasıBarzani'den ''Kürdistan bayrağı'' açıklaması
Mete Yarar: Erdoğan zamanında söyledi inanmadılarMete Yarar: Erdoğan zamanında söyledi inanmadılar
Erdoğan'dan güzellik uzmanlarına müjdeErdoğan'dan güzellik uzmanlarına müjde
''Travesti'' diyen arkadaşını bıçakladı ! Mahkemede ise...''Travesti'' diyen arkadaşını bıçakladı ! Mahkemede ise...
Adana'da katliamın nedeni belli oldu !Adana'da katliamın nedeni belli oldu !
YGS sonucunu öğrenince intihar etti !YGS sonucunu öğrenince intihar etti !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS