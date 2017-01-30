HIRSIZIN RAHAT DAVRANMASI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Hırsızın rahat davranması şaşkına çevirdi

Şişli'de alışveriş merkezinde yaşanan bir hırsızlık olayı şaşkınlık yarattı

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Şişli'de bir alışveriş merkezinde (AVM) yaşanan hırsızlık anı kameralara takıldı. Hırsızın rahat tavırları şaşkına çevirdi

İstanbul Şişli'deki bir AVM içinde faaliyet gösteren bir barda çalışan arkadaşını ziyarete giden B.K. içinde bilgisayarı ve kişisel eşyaları bulunan çantayı barın DJ masasının yanına bıraktı. Bu sırada henüz açılmayan ve içeride müşteri olmayan bara giren hırsız bir süre etrafı kolaçan ediyor. Dj masanın yanındaki çantayı gözüne kestiren hırsız kimsenin olmadığı bir anda çantayı alıp rahat tavırlarla kapıdan dışarı çıkıyor. Barın kapısındaki vestiyere gelen hırsız çaldığı çantayı açıp içini kontrol etmeyi de unutmuyor. Çantayı aldıktan 5 dakika sonra AVM'den dışarı çıkan hırsız izini kaybettiriyor.

Olayın ardından karakola giderek şikayetçi olan B.K. olayı şöyle anlattı: "Öğlen saatlerinde AVM içindeki barda çalışan arkadaşımı ziyarete geldim. içinde bilgisayarım, cüzdanım ve kişisel eşyalarım olan çantamı masanın yanına bıraktım. Bar henüz açılmamıştı, içeride müşteri yoktu. Ancak ses sitemi tamiratı yapan bir ekip vardı. Hırsız bu sırada içeri giriyor. Çalışanlar tadilat ekibinden olduğunu düşünmüş bu nedenle kimse şüphelenmemiş. Bir süre etrafı gözetledikten sonra çantayı alıp çıkıyor. Olaydan yaklaşık 5 dakika sonra oradan ayrılacakken çantamın olmadığını fark ettim. Güvenlik kamerası kayıtlarına baktı arkadaşlar. Çalındığının görünce güvenliğine haber verildi ama hırsız çoktan kayıplara karıştı. Polise şikayette bulundum. Umarım kısa sürede yakalanır."

Milliyet
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