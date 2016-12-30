Hırsızlar anne ve kızını darp etti !

Eskişehir'in İnönü ilçesinde, hırsızlık için girdikleri evde anne ve kızını darbederek ağır yaralayan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, 112 acil servis hattını arayan bir kişi, Yenice Mahallesi'ndeki bir evde yaşayan anne ve kızının baygın halde olduklarını bildirdi.

İhbar üzerine söz konusu adrese giden sağlık ve polis ekipleri, 83 yaşındaki Ülfet Ş. ve emekli öğretmen kızı Nilüfer Ş'nin (64) darbedildiğini belirledi.

Ağır yaralanan anne ve kızı, 112 acil servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, evin çevresinde yapılan arama ve kontrollerde karlı kaplı zeminde iki farklı ayak izi tespit etti.

İlçede meydana gelen olaylar ve suçlu profilini incelemeye alan ekipler, konut dokunulmazlığını ihlal, darp, cinsel saldırı, hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından 11 sabıkası bulunan Ayhan Ş. (29) ile yaralama suçundan 2 sabıkası bulunan arkadaşı İsa T'nin (31) geçen yıl da anne ve kızına saldırı girişiminde bulunduklarını saptadı.

Bunun üzerine gözaltına alınan Ayhan Ş. ile İsa T'nin emniyetteki sorguları sürüyor.

Öte yandan, ağır yaralanan Nilüfer Ş'nin bir yıl önce, şüpheli bir kişi tarafından "telefon dolandırıcılığı" yöntemiyle 370 bin lira dolandırıldığı öğrenildi.