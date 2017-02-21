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HIRSIZLARIN BU YÖNTEMİ PANİĞE YOL AÇTI

Hırsızların bu yöntemi paniğe yol açtı

İstanbul'da park halindeki lüks otomobilin çalınmasıyla ilgili biri kadın iki kişi gözaltına alındı.

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Şüphelilerin otomobillerin içinde torpidodaki gizli bölmeye konan 3.yedek anahtarı kullanarak birkaç dakika içinde çaldıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili 1 kişinin daha arandığı öğrenildi.

ÇALMA ANLARI KAMERALARA YANSIDI

Ümraniye ve Pendik bölgelerinde çalınan iki lüks otomobilin peşine düşen polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin eşkallerini belirledi. Polis güvenlik kamera görüntülerinde şüphelilerin park halindeki otomobilin camını kırdıklarını daha sonra eğilerek torpidoda bulunan 3.yedek anahtarı alarak aracın kapılarını açıp hızla kaçtıklarını gördü.

ÇALDIKLARI OTOMOBİLİN İÇİNDE YAKALANDILAR 

Oto hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yapılan çalışmalar sürerken çalınan araçlardan biri Ümraniye’de seyir halinde olduğu tespit edildi. Polis düzenlediği operasyonda hırsızlar Hakan A.(39) ile Dilara Y.(20)’yi çaldıkları aracın içinde yakaladı. Araçta yapılan aramada çok sayıda sahte plaka bulundu.

TUTUKLANDILAR

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis yetkilileri olayla ilgili kimliği belirlenen bir kişinin daha arandığını söyledi.

ARAÇ SAHİPLERİ BİLMİYOR HIRSIZLAR BİLİYOR

Araç sahiplerinin bir çoğunun haberi olmadığı ikinci yedek anahtar yaklaşık bir yıl önce hırsızlar tarafından keşfedilmişti. Bir markanın torpido gözünde bulunan aracın içinde kilitli kalınması durumunda kullanılmak üzere torpido gözünde gizli bölmeye konan anahtarı kullanan hırsızlar bugüne kadar onlarca otomobil çaldı. Artan hırsızlık olayları üzerine distribütör firma bir açıklama yaparak müşterilerini uyarmıştı. Firma ikinci yedek anahtarla ilgili bilgilerin kullanım kılavuzunda yer aldığını belirtmişti.
 

DHA
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