  • Suikast zanlılarından şoke eden ifadeler !
  • Almanya'da diplomatik kriz !
  • 3 yılda 200 kişi tecavüz etti, 6 kişi tutuklandı
  • "Türkiye'de boşalma depremleri olacak"
  • Adıyaman 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı
CANLI MAÇKAYSERİSPOR - FENERBAHÇE / MAÇTA 1 GOL VAR !
YEREL HABERLER
Konya Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ GAZETECİLERE HANGİ KANALDA ÇIKACAĞINI SORDU

Hırsızlık şüphelisi gazetecilere hangi kanalda çıkacağını sordu

Konya'da hırsızlık şüphelisi, kendisini görüntüleyen gazetecilere hangi kanalda çıkacağını sordu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Konya'da inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla tutuklanan iki şüpheliden biri, adliyeye sevk edilirken gazetecilere hangi televizyon kanalında çıkacağını sordu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesindeki iki inşaattan farklı zamanlarda 13 bin lira değerindeki özel kalıpların çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Çalışmalar sürürken aynı bölgedeki başka bir inşaattan hırsızlık ihbarı yapıldı. Kısa sürede belirtilen adrese ulaşan ekipler, iki şüphelinin kamyonetle kaçtıklarını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, Hakan K. (29) ve Oktay E'yi (23) Konya-Ankara karayolunda çalıntı malzemelerle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hakan K, gazetecilere, "Ben sizi beklemiyordum da iyi geldiniz." diyerek hangi televizyon kanalında çıkacağını sordu.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA
220
-
Fuhuştan yakalandı, Polis mesleğini öğrenince şok olduFuhuştan yakalandı, Polis mesleğini öğrenince şok oldu
Sinemaya gitti diye kız kardeşini öldürdüSinemaya gitti diye kız kardeşini öldürdü
O davanın savcısına tenzil-i rütbeO davanın savcısına tenzil-i rütbe
Halk otobüsünde tecavüz olayında tartışma yaratan detayHalk otobüsünde tecavüz olayında tartışma yaratan detay
PKK'nın sözde 2 eyalet sorumlusu öldürüldü !PKK'nın sözde 2 eyalet sorumlusu öldürüldü !
YPG oradan çekildi, harita değiştiYPG oradan çekildi, harita değişti
Adnan Hoca´nın kediciklerinin eski halleriAdnan Hoca´nın kediciklerinin eski halleri
ABD'nin Münbiç pozuna şok cevapABD'nin Münbiç pozuna şok cevap
FETÖ üyeleri bağ evinde toplantı yaparken yakalandıFETÖ üyeleri bağ evinde toplantı yaparken yakalandı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS