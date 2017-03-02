Hırsızlık şüphelisi gazetecilere hangi kanalda çıkacağını sordu

Konya'da inşaat malzemesi çaldıkları iddiasıyla tutuklanan iki şüpheliden biri, adliyeye sevk edilirken gazetecilere hangi televizyon kanalında çıkacağını sordu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Karatay ilçesindeki iki inşaattan farklı zamanlarda 13 bin lira değerindeki özel kalıpların çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Çalışmalar sürürken aynı bölgedeki başka bir inşaattan hırsızlık ihbarı yapıldı. Kısa sürede belirtilen adrese ulaşan ekipler, iki şüphelinin kamyonetle kaçtıklarını tespit etti.

Harekete geçen ekipler, Hakan K. (29) ve Oktay E'yi (23) Konya-Ankara karayolunda çalıntı malzemelerle yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Hakan K, gazetecilere, "Ben sizi beklemiyordum da iyi geldiniz." diyerek hangi televizyon kanalında çıkacağını sordu.

Zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.