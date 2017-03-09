Hırsızlık yapan 3 kadın yakalandı

Samsun'un Canik İlçesi'nde İhsan G.'ye ait eve özel aparat kullanarak giren 3 kadın polisin güvenlik kamerası görüntülerini izlemesi üzerine kimlikleri tespit edilerek gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik İlçesi'nde bulunan Hasköy Mahallesi'nde İhsan G.'ye ait evde meydana geldi. Evindeki kadın ve erkek saati, spor ayakkabı ve 1000 TL para çalındığını gören İhsan G. polise şikayette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, eve kapıdan özel aparat kullanarak girildiğini tespit ederek güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. İnceleme sonrasında olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen 15 yaşındaki M.Y., 29 yaşındaki Güldane G. ve 27 yaşındakiKiraz S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla iligli soruşturma sürüyor.

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