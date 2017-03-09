  • Atalay Filiz'in cezası belli oldu ! Son sözleri şoke etti
  • Hakimden, Adem Huduti'ye: Hiç sezmedin mi ?
  • Başbakan Yıldırım'dan OHAL açıklaması
  • Milli Savunma Bakanı Işık'tan bedelli askerlik açıklaması
  • Fazla faiz ödeyen vatandaşa parası iade ediliyor
YEREL HABERLER
Samsun Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

HIRSIZLIK YAPAN 3 KADIN YAKALANDI

Hırsızlık yapan 3 kadın yakalandı

Samsun'da bir eve özel aparat kullanarak giren 3 kadın hırsız yakalandı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Samsun'un Canik İlçesi'nde İhsan G.'ye ait eve özel aparat kullanarak giren 3 kadın polisin güvenlik kamerası görüntülerini izlemesi üzerine kimlikleri tespit edilerek gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik İlçesi'nde bulunan Hasköy Mahallesi'nde İhsan G.'ye ait evde meydana geldi. Evindeki kadın ve erkek saati, spor ayakkabı ve 1000 TL para çalındığını gören İhsan G. polise şikayette bulundu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, eve kapıdan özel aparat kullanarak girildiğini tespit ederek güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. İnceleme sonrasında olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen 15 yaşındaki M.Y., 29 yaşındaki Güldane G. ve 27 yaşındakiKiraz S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla iligli soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

DHA
278
-
FETÖ'den ''Alevi'' talimatı !FETÖ'den ''Alevi'' talimatı !
PKK'ya ağır darbe: 19 terörist öldürüldüPKK'ya ağır darbe: 19 terörist öldürüldü
Çavuşoğlu programını iptal etti !Çavuşoğlu programını iptal etti !
Erdoğan ile Pelin Çift arasında ilginç diyalogErdoğan ile Pelin Çift arasında ilginç diyalog
O parti lideri haddini aştı ! Küstah açıklama...O parti lideri haddini aştı ! Küstah açıklama...
İddianamedeki şoke eden detayİddianamedeki şoke eden detay
PKK'nın 4 odalı inine girildiPKK'nın 4 odalı inine girildi
Bankadan çekilen 20 TL şaşırttıBankadan çekilen 20 TL şaşırttı
Başbakan’dan ‘Abidik gubidik’e açıklamaBaşbakan’dan ‘Abidik gubidik’e açıklama
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS