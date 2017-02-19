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HIRSIZLIK ZANLISI EMEKLİ MEMUR ÇIKTI

Hırsızlık zanlısı emekli memur çıktı

Adıyaman'da alışveriş merkezlerinden birçok kez hırsızlık yapan kişinin emekli devlet memuru olduğu ortaya çıktı.

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde alışveriş merkezlerinden birçok kez hırsızlık yapan şahıs, polisin çalışmaları sonucu yakalandı. Yakalanan şahsın emekli devlet memuru olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçe merkezinde bulunan alışveriş merkezlerinden elektrik malzemeleri çalan ve yüzünü şapka ile gizlediği için kimliği uzun uğraşlar sonucu belirlenen M.B. (62), İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerinin yaptığı titiz çalışmanın ardından ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın alışveriş merkezlerinden sürekli olarak hırsızlık yaptığı ve emekli devlet memuru olduğu belirtildi. M.B., ifadesi alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA
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