Hız tutkusu faciaya neden olacaktı

Malatya'da üniversite öğrencilerinin bulunduğu özel otomobil aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybederek takla attı. Kazada araçta bulunan 3 kız öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, İnönü Üniversitesi Battalgazi Kampüsü karşısında meydana geldi. İnönü Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda okuyan 3 kız öğrencinin bulunduğu 44 BB 198 plakalı otomobil şehir merkezi yönünden kampüse gelirken, aşırı hızdan dolayı okul nizamiyesinin tam karşısında kontrolünü kaybederek takla attı ve bir kayısı bahçesine uçtu.

Aracı kullanan B.Ö. ve yanında bulunan arkadaşlarına ilk müdahaleyi kampüs karşısındaki kafeteryada oturan öğrenciler yaptı. Ters dönen otomobilden yaralı olarak çıkarılan 3 kız öğrenci daha sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma kazananın nedeniyle ilgili inceleme başlatırken, hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.