Hizmet binasının konuğu: Sivil Toplum Kuruluşları

1 Nisan’da tek çatı altında hizmet vermeye başlayacak olan Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası bu kez İstanbul ve Sarıyer’de faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları, temsilcileri ve üyelerini ağırladı. İlçedeki amatör spor kulüp başkanlarının da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Genç; “ Bugün bütün İstanbul burada. Toplumumuzu temsil eden sizlerle heyecanımızı paylaşmanın gururunu yaşıyorum” dedi.

“Aşama aşama bugünlere geldik”

Sivil Toplum Kuruşları ile her zaman sıkı iletişim içinde olduklarını belirten Başkan Genç şu şekilde konuştu: “Çeşitli etkinliklerde sık sık bir araya geliyoruz. Sarıyer’de ne yapıldıysa her bir harçta, kumda sizin emeğiniz var. Sizler bizim her zaman destekçimiz oldunuz. Böyle bir yapının topluma hizmet verecek olması çok önemli. Bir insanın kendi yuvasını yapması ne kadar gurur verici ise benim içinde bu şekilde. Biz bu binaya başladığımız ne paramız ne de yerimiz vardı. Aşama aşama bugünlere geldik.”

Binanın özelliklerinden bahseden Başkan Genç, “ Avrupa’da böyle bir yerel yönetim binası yok” diyerek yaşadığı mutluluğu belirtti.

“Birlikte yürümek zorundayız”

Genç; “Sokakta ne yapıyorsak sizlerle birlikte yapıyoruz. Çok önemli bir şey var. Birlik ve beraberlik olmazsa olmazımız. Devamlılığı konusunda her zaman çaba sarf etmeliyiz. Bu bize huzuru getirecek. Barış içinde yaşamalıyız. Sarıyer’in yönetilmesinde her bir noktada uyguladığımız yol budur. Birlikte yürümek zorundayız. Yapılan işlerin her bir kuruşunun sizlerden geldiğini ve buralara sahip çıkmanız gerektiğin unutmayın” dedi.