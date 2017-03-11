CHP'li İnce, "2008 yılında TBMM'den bir kanun çıktı. Kanun şu; 'Yurt dışında, yurt dışı temsilciliklerde ve gümrük kapılarında propaganda yapılamaz' diyor. Biz, kendimiz yurt dışında propaganda yapmayı kanunla yasaklamışız. Şu anda Hollanda, Almanya bizimle dalga geçiyor. Bunun altında Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası var. Türkiye dışında propaganda yapılamaz, diye Meclis'ten kanun çıktı. Adam sana kanununu hatırlatıyor. Önce bu kanunu değiştirmen lazım. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Almanya arasında problem olduğunda hiç kimsenin şüphesi olmasın ki biz Türk hükümetinin yanında oluruz. Onu destekleriz. AKP de olsa başka parti de olsa destekleriz. Ama milleti kandırmak için yapıyorlar bunu" diye konuştu.

